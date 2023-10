Jesús Gallardo manda mensaje de apoyo a Brian Rodríguez

Jesús Gallardo, jugador de los Rayados de Monterrey y de la selección mexicana, lanzó un comunicado en redes sociales donde aseguró que nunca fue su intención lastimar a Brian Rodríguez, jugador del América, ya que, ante todo, es un compañero de profesión al que respeta y le desea pronta recuperación.

Soy un jugador que disfruta mucho de estar en la cancha haciendo lo que más me gusta hacer”El jugador, ex de los Pumas de la UNAM, añadió que tras lo sucedido, tanto él como su familia han recibido amenazas vía redes sociales, pero espera que esto pase rápido y no repercuta en una situación más crítica.

