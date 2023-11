Jenna Ortega no regresará para Scream VII después del éxito de Scream 6

Jenna Ortega, cuya actuación fue fundamental para lograr que Scream 6 - 81% obtuviera las mejores cifras de apertura de la franquicia de terror con US $44.4 millones en Estados Unidos y US $67 millones a nivel mundial, ha tomado la sorprendente decisión de no regresar para Scream VII, según información proporcionada por Deadline. Esto se ha dado a conocer un día después del despido de Melissa Barrera.

Cabe destacar que Ortega y Barrera interpretaron a hermanas en entregas anteriores de la saga, con Ortega encarnando a Tara y Barrera a Sam Carpenter en las películas Scream - 78% de 2022 y Scream VI de este año, respectivamente. La noticia de la salida de Ortega de Scream VII ha tomado por sorpresa a los fanáticos, especialmente después de la recepción positiva de su interpretación en la última entrega. Sin embargo, fuentes internas revelan que la decisión de la actriz se discutió incluso antes de que estallara la reciente huelga de actores





