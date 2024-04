Jane Goodall: La primatóloga que revolucionó la ciencia

Valerie Jane Morris-Goodall, conocida como Jane Goodall, es una primatóloga y etóloga británica. Nació el 3 de abril de 1934 en Hampstead, Londres, Reino Unido. Goodall es reconocida por su extenso estudio sobre el comportamiento de los chimpancés en el Parque Nacional Gombe Stream en Tanzania.

Su trabajo revolucionario demostró que los chimpancés tienen habilidades cognitivas y emociones similares a las de los humanos, desafiando la creencia de que solo los humanos son capaces de usar herramientas. Goodall también ha sido una defensora de la conservación de los chimpancés y otros grandes simios, así como de sus hábitats naturales

