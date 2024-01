Jóvenes mexicanos se enfocan en el género en las elecciones presidenciales

El mayor incentivo de Danna Mendoza y Liliana Quiroz para acudir a las urnas en las elecciones del próximo 2 de junio es que, por primera vez, dos mujeres se disputan la posibilidad de convertirse en la primera presidenta de México.

Ambas jóvenes, de 18 y 19 años de edad, respectivamente, son primovotantes y aunque realizan actividades diferentes en su vida cotidiana, tienen claro que su participación en las elecciones de este año está enfocada en el género y en lo que representa para ellas sentirse representadas en el mayor cargo público del país y en la toma de decisiones. En contraste, Francisco Arago, de 18 años, sabe que en 2024 habrá elecciones y aunque asegura no tener ningún interés en la política, dice que a través de las redes sociales luego ve algunos personajes políticos, pero no conoce bien los nombres ni a qué partido político o coalición pertenecen. “No me interesa la política”, dice tajante. En México, son 2





