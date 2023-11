Israel bombardea el mayor campamento de refugiados de Gaza por segundo día consecutivo: se reportan decenas de muertos

Los vídeos de Al Jazeera mostraban escenas casi idénticas a las del martes, con decenas de hombres excavando entre los escombros grises de edificios de varios pisos demolidos en busca de supervivientes.

Las comunicaciones fueron cortadas previamente desde el viernes por la noche hasta las primeras horas del domingo, coincidiendo con la entrada de un gran número de tropas terrestres a Gaza cuando Israel dijo que estaba comenzando una nueva etapa en la guerra. Los intentos de comunicarse por teléfono con los residentes de Gaza fueron infructuosos el miércoles por la mañana.

Los ataque en Jabaliya subrayaron el aumento previsto en las bajas en ambos lados a medida que las tropas israelíes que luchan contra los militantes de Hamas avanzan más hacia el norte de la Franja de Gaza hacia barrios residenciales densos. Israel ha prometido aplastar la capacidad de Hamas para gobernar Gaza y amenazar a Israel tras el ataque del 7 de octubre, que desató la actual guerra.

El general Daniel Hagari dijo que una instalación subterránea de Hamas debajo del edificio objetivo se derrumbó, derribando otros edificios cercanos.Hagari reiteró los llamamientos a los civiles para que evacuen el norte de Gaza hacia el sur. El ejército dice que tiene como objetivo a los combatientes y la infraestructura de Hamas y que los militantes ponen en peligro a los civiles al operar entre ellos.

Más de 1,400 personas han muerto en el lado israelí, principalmente civiles muertos durante el ataque inicial de Hamas, una cifra también sin precedentes. Los militantes palestinos también secuestraron a unas 240 personas durante su incursión y continuaron disparando cohetes contra Israel.

