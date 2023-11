IPN y fiscalía de la CDMX firman convenio para erradicar violencia de género

Procesan a Diego por usar inteligencia artificial para editar y vender fotos íntimas de alumnas del IPNCae presunto feminicida de “Marichuy”, estudiante del IPN que fue lanzada de un quinto piso Dijo que, en muchos países, las instituciones educativas reciben reconocimientos por fomentar la cultura de la paz y eliminar de las aulas la violencia de género, “lo cual podría funcionar como un modelo a seguir en las universidades de nuestro país”.

También, señaló que el trabajo coordinado con instituciones públicas y educativas resulta fundamental para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. De acuerdo con un comunicado de la FGJCDMX, ayer en la continuación de la audiencia, luego de que la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, la Fiscalía de Investigación de los Delitos Sexuales de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas ratificó la imputación.

