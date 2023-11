¡Inscripciones agotadas! Continúan los preparativos para el Maratón Lala 2024

Se recuerda que esta edición repartirá más de 600 mil pesos, además de un bono que consiste en un automóvil con valor de más de 300 mil pesos a quien rompa el récord del evento en ambas ramas, siendo de 2 con 8 minutos y 19 segundos en varones y 2 horas con 29 minutos en mujeres. El recorrido se mantiene igual que la edición anterior, debidamente certificado por la Federación Mexicana de Atletismo.

