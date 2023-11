¡Insólito! Chile jugará sin portera ante el Tri femenil por el oro en Juegos Panamericanos 2023

El comité ejecutivo ha decidido, tras examinar detenidamente el asunto, no aprobar la sustitución solicitada', indica el documento que le fue enviado al titular del Comité Olímpico de Chile.Endless debe reportarse con el Olympique Lyon de Francia, mientras que Canales con el Valencia de España. Por lo tanto, el equipo chileno estudia la posibilidad de poner en esa posición a la delantera Franchesca Caniguán.

