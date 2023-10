Innovan la repostería mexicana y se inspiran de figuras prehispánicas

Inspirado en su gusto por el dibujo de figuras prehispánicas, el panaderopasó del papel a la masa para crear coloridas piezas de pan y galletas artesanales, que a simple vista parecen obras de cerámica.

“Hace cinco años, empezamos desde cero. No había una base, cometimos muchos errores, experimento, tras experimento para saber cómo evitar que no se deformará el pan, cuál era la temperatura ideal”. Actualmente, el pandero cuenta con un catálogo de más de 2 mil 500 piezas de las culturas prehispánicas del centro del país, desde figurillas, códices, hasta deidades como Tláloc, Quetzalcóatl, Tonatiuh, Chac Mool y el calendario azteca, entre otras.En entrevista destacó que su pan y galletas son productos orgánicos, que no tiene químicos, conservadores, huevo, ni lácteos; y los colorantes que utiliza son vegetales.

, donde ha sido bien recibido y donde "la gente sí está dispuesta a pagar lo que vale este producto". Diego Barranco, su esposa y sus dos hijos trabajan en el taller; también han participado en eventos culturales organizado por el Museo Nacional de Culturas Populares y Bellas Artes.Las familias mexiquenses podrán degustar y colocar en sus ofrendas para recibir a sus fieles difuntos, piezas de pan muerto decoradas al estilo del alfeñique con colores vistosos.

“El pan es de mandarina y va relleno de una muselina de mandarina, y va con un glaseado de azúcar para hacer todas las decoraciones… a la gente le ha encantado, le gusta mucho el tema del colorido”, compartió.

Para ella es una creación novedosa que le da otra vista al típico pan de muerto, por ello tiene otros sabores de temporada como el chocolate de mesa, mole rosa de Taxco,"Quisimos proponer el de mole rosa, el año pasado también teníamos mole, tal cual, pero quisimos darle como un giro, es el mole típico de Taxco, aquí lo hacemos", resaltó.y dependiendo del sabor y relleno, los precios oscilan entre los 94 y los 140 pesos cada una.