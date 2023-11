INM está rebasado para atender al Estado, afirma Secretario de Gobierno de Coahuila

TE PUEDE INTERESAR: Militares y policía estatal siguen pidiendo identificación a la población para transitar por la frontera de Coahuila “El INM es mucho muy pequeño y está rebasado. Tienen unos 25 agentes para atender en todo el estado de Coahuila, y mientras que no se defina una verdadera política migratoria a nivel nacional, seguiremos teniendo estos flujos atípicos de personas migrantes”, indicó el Secretario.

Dijo, que la falta de atención que ha provocado el cierre parcial de los puentes internacionales, ha generado pérdidas para la economía de la región fronteriza de Coahuila. “La afectación no solamente es a Piedras Negras; es regional, porque ahí se detienen cargas que vienen de otras partes de la República. Las pérdidas son millonarias en dólares, y pues la economía regional depende de esos puentes”, indicó.

“Este problema es un fenómeno. Las personas que buscan un mejor lugar para vivir tienen el derecho de hacerlo, pero hemos tomado dos cosas fundamentales: respetar los derechos de los migrantes, pero que también se cuide la tranquilidad y seguridad de los coahuilenses”, expresó.

