Ingenieros civiles proponen expropiar edificios peligrosos de Tampico

Frente al peligro que representa para la población la existencia de edificios en malas condiciones estructurales, ingenieros proponen analizar la posibilidad de una expropiación para impedir que continúe esa amenaza.En la zona centro de Tampico hay 80 inmuebles que a simple vista pueden colapsar, advirtió Alfredo Trejos de la Peña, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tamaulipas, quien dijo, la vida es lo primero que se tiene que proteger.

“Si el particular no responde a lo que le está diciendo la autoridad, habría que tener dinero el gobierno para meter recurso público a esos edificios que están en riesgo y a lo mejor aplicar la ley de expropiación”, reiteró. Mencionó que otras veces el asunto se complica porque los herederos no se ponen de acuerdo y entablan un litigio que toma muchos años resolver, y mientras tanto, el peligro estructural sigue aumentando.

