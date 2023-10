Inflación resiliente en un entorno complejo

La inflación a nivel mundial muestra signos de desaceleración, sin embargo, el problema actual es lograr observar que se estabilice a los niveles objetivo de los bancos centrales, ya que ha mostrado resiliencia en la inflación subyacente, en específico en servicios. Cada economía tiene sus particularidades, pero pese a su diversidad se parecen en la dificultad para medir y controlar los efectos de segundo orden ocasionados a partir de la pandemia.

En lo que respecta al sector público, en el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Federación, se plasma un déficit fiscal equivalente a 4.9% del Producto Interno Bruto (PIB), con requerimientos financieros del sector público que representan 5.4% del PIB, enfocado en gran parte a programas sociales y terminación de obras.

