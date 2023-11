INE instala consejo local en Nuevo León para las elecciones del 2024

De igual forma, cada uno de los siete partidos políticos con representación nacional podrán acreditar a 22 mil 185 personas como representantes en las casillas, mientras que los cinco partidos con representación estatal podrán acreditar a 14 mil 790 personas.No obstante, el INE contratará a 2 mil 162 personas como capacitadores asistentes y supervisores electorales.

