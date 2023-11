Inauguran tradicional y colorido altar monumental en el barrio de Santa Anita

Como parte del Festival Ánimas del Desierto, organizado por el Ayuntamiento de Saltillo a través del Instituto Municipal de Cultura, en coordinación con la Universidad Carolina y vecinos del lugar, esta ofrenda gigantesca abrió sus puertas al público la noche de este miércoles 1 de noviembre.

TE PUEDE INTERESAR: Barrio de Santa Anita de Saltillo: de cementerio por la epidemia de cólera, a altar monumental Los asistentes atiborraron el sitio y aunque la entrada para visitar el altar era lenta, la organización en los accesos permitió que tanta gente pudiera disfrutar de la instalación sin contratiempo alguno.

Catrinas vivientes, flores de cempasúchil, veladoras, caña, naranjas y uno que otro sarape decoraron las escaleras, sobre las cuales descansan las fotografías de los seres queridos que ya partieron, de cientos de personas que se unieron de esta manera a este esfuerzo colectivo.

En la cima y en algunos descansos en la subida, se instalaron diversos puestos de antojitos y postres y el infaltable champurrado para aliviar el frío, así como invitar a comer y festejar en nombre de esta fiesta que busca honrar con una sonrisa a los muertos.

El altar también contó en esta ocasión con un elemento de iluminación extra, cortesía de la filmación de la película "El Desaire", que grabó algunas escenas durante la jornada en el lugar, que quedará inmortalizado en la producción fílmica saltillense.

