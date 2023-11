IMÁGENES FUERTES: revelan identidades de las 4 víctimas del avionazo en Temixco, Morelos

"Al lugar arribó personal de la CEPCM, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), Protección Civil de los municipios de Temixco y Xochitepec", dijeron las autoridades"

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

HERALDODEMEXICO: Avioneta se desploma tetlama Temixco Morelos equipos de emergencia se dirigen a la zonaElementos de equipos de rescate y emergencia se dirigen a la zona del siniestro

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

MILENIO: Ambulancia aérea se desploma en Temixco, Morelos; PC ya está atendiendo la emergenciaProtección Civil de Morelos reportó el desplome de la aeronave en Tetlama, municipio de Temixco.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: IMÁGENES FUERTES: hombre golpea a médicos por supuestamente negarse a atender a su esposaLas violenta escena quedó documentada gracias a las cámaras de algunos testigos que también esperaban a ser atendidos

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: IMÁGENES FUERTES: harto del ruido, hombre asesina a tiros a sus vecinos en Nueva YorkLuego de una discusión, la noche del domingo, el agresor sacó un arma y comenzó a dispararle a ambos hombres hasta ocasionarles la muerte

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: IMÁGENES FUERTES: captan a mujer horrorizada gritando mientras era golpeada por 2 personas en el MetroLa víctima tuvo que ser hospitalizada. Las agresoras siguen prófugas

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

MILENIO: Detienen a funcionario de la fiscalía de Morelos y operador de Uriel CarmonaHomero Fuentes Ayala, operador estratégico de Uriel Carmona, fue detenido por los delitos de ejercicio abusivo, delitos de servidores públicos y coalición.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕