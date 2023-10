Imágenes de Acapulco después del huracán: así se ve antes y después de Otis

Los daños que el huracán Otis dejó en Acapulco, Guerrero, se han hecho más evidentes con el paso de los días. Usuarios de redes sociales poco a poco logran conectividad y comparte más imágenes del desastre; periodistas han logrado entrar a la zona para compartir su visión y las imágenes aéreas permiten observar una comparativa del puerto antes y después de la catástrofe.

Algunos esperan transporte para poder trasladarse.Aftermath of Hurricane OtisAftermath of Hurricane OtisLa desesperación de las personas por acceder a viveres ha causado saqueos en supermercados.Aftermath of Hurricane Otis in AcapulcoPor supuesto, entre las personas más afectadas por el paso de Otis están los propios habitantes de Guerrero, que a diferencia de los turistas, no tienen un hogar al cual regresar e intentan salir adelante en lo que quedó de sus hogares.

