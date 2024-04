Ignacio Mier asegura que Afores no se tocan en reforma de pensiones ; pide a la oposición a votar a favor

Mier Velazco destacó las reformas en materia de salarios mínimos, Poder Judicial y austeridad en órganos autónomos que enviará el Presidente.

El líder parlamentario destacó que la reforma no se trata de una medida electorera, sino de justicia social y de dignidad para más de 45 millones de trabajadores y trabajadoras que vieron las consecuencias de las modificaciones la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1997 y en 2006, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado .

