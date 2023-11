Iga Swiatek se une a Sabalenka y explota contra la WTA: 'No cuidan nuestra salud'

"Todo se basa en querer tener más y más (torneos) pero no toman en cuenta el cuidado de nuestro bienestar y nuestra salud" , comentó la polaca.han expresado su molestia contra el tour por las condiciones de la cancha, la situación del calendario, y en esta ocasión fue turno de Iga.

"Estamos unidas para tener un impacto, no estamos contentas con algunas cosas, queremos cambiar el calendario para el próximo año, si vamos a tener muchos más torneos obligatorios, va a tener un impacto negativo en nuestra salud", dijo la ganadora dey actualmente es la segunda mejor del mundo, desde su perspectiva ha vivido un ritmo de vida complicado y si existe una ampliación de calendario para 2024 considera que será difícil su carrera.

"Tengo 22 años y he jugado dos de las temporadas más intensas en mi vida, será complicado continuar durante más años si la WTA aumenta los torneos obligatorios, los torneos 1000 van a ser de dos semanas en los próximos años, va a afectar nuestro tiempo en casa", puntualizó.

