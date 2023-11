Huracán Otis: Cruz Azul y su iniciativa en apoyo a los damnificados; boletos a cambio de víveres

Cruz Azul y su iniciativa en apoyo a los damnificados por el Huracán Otis; boletos a cambio de víveresWorld Wide Technology Championship: estos son los golfistas mexicanos y los grupos en los que están. Al donar dos productos, recibirán un boleto para el partido ―correspondiente a la Jornada 15― entre, nos sumamos a apoyar con colecta de víveres en el Estadio Azteca.

En solidaridad con los damnificados por el paso del huracán Otis, nos sumamos a apoyar con colecta de víveres en el

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUDNMEX: Cruz Azul regala boleto a cambio de víveres para damnificados del huracán OtisAmbas instituciones de la Liga MX tendrán centros de acopio y se recibirán donaciones.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

TELEVISA DEPORTES: Cruz Azul regala boleto a cambio de víveres para damnificados del huracán OtisAmbas instituciones de la Liga MX tendrán centros de acopio y se recibirán donaciones.

Fuente: Televisa Deportes | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: Uriel Antuna entregó víveres que Cruz Azul donó a la Cruz Roja para damnificados por OtisEl atacante de La Máquina colaboró al realizar esta entrega para las personas afectadas en Guerrero.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: Cruz Azul canjeará boletos contra FC Juárez por víveres para damnificados por OtisLa Máquina Celeste ha pedido ayuda a sus aficionados para ayudar a la gente de Guerrero.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

EL ECONOMISTA: FIRA ofrecerá apoyo a hasta 20,000 productores afectados por el huracán OtisEn Guerrero hay producción de mango, coco, tamarindo y maíz, por lo que hasta 20,000 pequeños productores del campo en Guerrero podrán acceder a un programa de apoyo ante desastres naturales que ofrecerá FIRA por los daños que dejó el huracán Otis.

Fuente: El Economista | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Huracán 'Otis': Habrá apoyo gubernamental y privado para vivienda, comercio y servicios en GuerreroGobiernos y sector privado acuerdan trabajar coordinadamente para las labores de reconstrucción

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕