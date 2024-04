Hunter Schafer confirma su relación romántica con Rosalía

En 2019, hubo un efímero rumor de que Hunter Schafer y Rosalía tuvieron una relación romántica. Las esperanzas pesaban más que las pruebas: la mayoría giraban en torno a la motomami dando las gracias a Schafer durante un discurso de aceptación en los Premios Billboard Women In Music de 2020. También había un par de imágenes y videos del dúo que parecían captar la intimidad natural de dos personas cuya piel podría haberse tocado.

Pero, ¿no eran estos solo reflejos de la amistad femenina por excelencia?, ¿no es verdad que el mundo heteronormado evita a toda costa considerar válida cualquier prueba de que dos mujeres podrían tener una relación romántica más allá de la amistad? Resulta que los rumores eran ciertos. En una nueva entrevista publicada en GQ, Hunter Schafer confirmó que ella y Rosalía habían salido durante unos cinco meses en otoño de 2019. “Ha habido tanta especulación durante tanto tiempo”, dij

