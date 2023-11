Hugo Sánchez será invitado especial en el programa En Caliente de TV Azteca

TV Azteca anunció a Hugo Sánchez como invitado especial en el programa En Caliente. El exfutbolista mexicano participará en el show el próximo lunes 6 de noviembre. Sánchez no dejará su trabajo como comentarista en ESPN, solo participará como invitado.

EL_UNİVERSAL_MX: AMLO acusa campaña de TV Azteca contra su gobierno por adeudos fiscalesEl presidente López Obrador señaló que el empresario Ricardo Salinas Pliego está molesto por el pago de impuestos, pero “no me puedo quedar callado, ser omiso o cómplice, porque otros me podrían decir porque me cobras y a otros no”

EL_UNİVERSAL_MX: Tras devastación de “Otis”, Banco Azteca abre seis de sus sucursales en GuerreroBanco Azteca se suma a los otros bancos que han logrado poner en servicio algunas de sus sucursales en las zonas afectadas por el paso del huracán

EL_UNİVERSAL_MX: Una visión al imperio azteca subterráneoLa cineasta Gigi Saúl Guerrero colabora en la cinta V/H/S 85, que llega a Mórbido; relata cómo los “topos” se encuentran con entes oscuros tras el terremoto de 1985

EL_UNİVERSAL_MX: AMLO usa cobertura de TV Azteca con fin electoral, dice Salinas Pliego en video'El presidente y su gobierno no son las víctimas, las verdaderas víctimas están en Guerrero', le responde el empresario tras la presunta campaña de TV Azteca en contra del presidente

RECORD_MEXİCO: América: André Jardine hará rotaciones para el partido ante Xolos en el Estadio AztecaEl entrenador de las Águilas busca 'refrescar' a la plantilla de cara a la Liguilla

EL_UNİVERSAL_MX: Miguel Herrera recibe fuerte abucheo de la afición del América en su regreso al Estadio AztecaEl actual director técnico de Tijuana vivió dos etapas con las Águilas, pero su relación con los seguidores azulcremas no terminó de la mejor manera a pesar de ganó dos títulos de Liga MX

