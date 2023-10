Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy lunes 30 de octubre según tu signo

Inicia tu gran día con toda l; pues seguramente necesitas una respuesta o guía a esa situación que te tiene preocupada, preocupado o preocupade, no importa si tiene que ver con el, a veces solo queremos un empujoncito para saber lo es bueno y lo que no lo es tanto y la ayudano hay nada que resuene con lo que hay en tu vida es muy importante que dejes ir el mensaje y deja fluir la energía.

Esta carta tiene un doble significado, uno bueno y otro no tanto pues sin duda alguna, la presencia del 4 de oros habla de que en el terreno financiero estas muy bien, has logrado todos tus objetivos, ese negocio que tanto querías va por un buen camino pero eso mismo te ha llevado a ser codicioso y hasta cierto punto egoísta, recuerda que no todo en la vida es dinero.. Recuerda que el amor es libertad y no todo aquello que lo pueda atar, limitar o controlar.

