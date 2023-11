Hombre comparte su experiencia con la vasectomía como método de planificación familiar

Benjamín Rodríguez se hizo la vasectomía hace un año y medio. Una intervención quirúrgica que duró 15 minutos, pero que le asegurará no procrear hijos el resto de su vida. Una decisión que tomó luego de tener dos hijas y que lejos de verla con una mirada machista, lo consideró un método de planificación familiar corresponsable. En entrevista cuenta cómo fue su proceso y rompe con los mitos y miedos que lo rodean. Este 17 de noviembre, Día Mundial de la Vasectomía , un método anticonceptivo 99.

9% seguro para los hombres que no quieren tener hijos o que ya completaron su familia. "Yo ya soy papá de dos hijas porque ya no quiero procrear más, lo decidí por cuenta propia y además creo que actualmente no hay una vida social muy buena", dice Benjamín Rodríguez de 28 años, en entrevista. Desde que nació su primera hija, de 8 años, Benjamín ya tenía pensado hacerse la vasectomía , pero por una u otra razón no se dio la posibilidad. Fue cuando nació su segunda pequeña, de 6 años, cuando tomó la decisión y lo platicó con su pareja





Leer más: PERİODİCOCORREO » Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí.

:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

HERALDODEMEXİCO: Homo homini lupus est: “el hombre es el lobo del hombre”Con esta frase el filósofo de la política, Thomas Hobbes, explicó el Estado de Naturaleza del ser humano

Fuente: heraldodemexico | Leer más »

MİLENİO: Este es el contenido que sale de Netflix, HBO Max y más plataformas este octubre 2023Todas las series y peliculas que salen del catálogo de las plataformas de streaming más famosas como Netflix y HBO Max

Fuente: Milenio | Leer más »

ALCALORPOLİTİCO: Ambiente diurno caluroso este miércoles en Veracruz, este miércolesRESUMEN Miércoles despejado a medio nublado en cuencas del norte y centro, medio nublado en el sur con nieblas, lloviznas y lluvias dispersas, condiciones que pueden incrementar en montaña por la tarde y noche. En el litoral nort...

Fuente: alcalorpolitico | Leer más »

HERALDODEMEXİCO: Hello Kitty: la CDMX tiene el Airbnb ideal para las amantes de la famosa felinaSi eres fan de este personaje, no puedes perderte la oportunidad de conocer este loft

Fuente: heraldodemexico | Leer más »

MİLENİO: Nace el primer bebé gestado por dos mujeres; caso de éxito en Europa ya es viralEl nacimiento de éste bebé sería el primero de éxito con éste método en Europa.

Fuente: Milenio | Leer más »

HERALDODEMEXİCO: Dile adiós a la cochinilla algodonosa, descubre el truco casero con pocos ingredientes para eliminarlasEn caso que tu jardín este sufriendo por esta plaga, no te pierdas este remedio casero.

Fuente: heraldodemexico | Leer más »