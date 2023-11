Hija del activista Julián LeBarón es liberada tras secuestro, reporta familia

Más tarde compartió el momento en que la menor se reúne con su familia: En la década de 1920, los LeBarón se asentaron entre los límites de Chihuahua y Sonora, sin imaginar que años después tendrían que alzar la voz, en más de una ocasión, ante el crimen organizado y el gobierno para exigir protección y justicia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LASILLAROTA: Sandra Cuevas y Adrián Ruvalcaba acallan rumor; se muestran enamoradosSandra Cuevas y Adrián Rubalcaba, ¿boda en puerta? Ambos presumen imágenes en sus redes. Ella antes le había dicho: hermoso

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: ¿Qué está pasando entre Sandra Cuevas y Adrián Rubalcava?Los dos funcionarios buscan convertirse en el jefe de Gobierno de la CDMX

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Sandra Cuevas y Adrián Rubalcava acallan rumor; se muestran enamoradosSandra Cuevas y Adrián Rubalcava, ¿boda en puerta? Ambos presumen imágenes en sus redes. Ella antes le había dicho: hermoso

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

EXPPOLITICA: Sandra Cuevas y Adrián Rubalcava presumen 'cena en pareja'Sandra Cuevas y Adrián Rubalcava se alistan para la contienda opositora que definirá la candidatura en la Ciudad de México.

Fuente: ExpPolitica | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Sandra Cuevas y Adrián Rubalcava pasan una 'excelente velada' tras rumor de rompimientoPor medio de redes sociales, el alcalde de Cuajimalpa compartió una imagen con la alcaldesa, donde le dejó un curioso mensaje

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Adrián Rubalcava deja la alcaldía Cuajimalpa con resultados en seguridadSe realizó una inversión de más de 52 millones de pesos para la contratación de policías, patrullas, operativos, así como la instalación de torres tácticas

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕