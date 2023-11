Hija de Julián LeBarón, víctima de secuestro virtual: Fiscalía de Chihuahua

De forma inmediata se realizó un operativo por parte de la Agencia Estatal de Investigación, logrando su localización en la avenida Benito Juárez, cruce con calle Minerva en Nuevo Casas Grandes.La joven fue encontrada en buen estado de salud y manifestó que recibió una llamada donde le indicaron que se trasladara hasta ese lugar y no colgara la llamada, o harían daño a sus familiares.

