Hija de Chalino Sánchez afirma que 'nadie va a saber' lo que decía la misteriosa nota que le dieron a su padre

La hija de Chalino Sánchez afirmó que nadie sabrá lo que decía la nota que le dieron antes de asesinarlo; esto señalóen el que fue el último concierto que dio en vida: 15 de mayo de 1992, en el Salón Buganvilias, de Culiacán, Sinaloa, le dieron un papelito que leyó con absoluto terror.

En sus redes sociales, Cynthia decidió responder a la duda de un seguidor, quien posiblemente ve sus redes para recordar la grandeza de Chalino:"Yo tengo una pregunta y disculpa, no quiero ofenderte: quisiera saberLa hija de Chalino comentó que le hacen mucho esa pregunta:"Tal vez yo veo el video demasiadas veces el video al día que yo ya me la sé de memoria,"En el video se ve donde a mi papá le entregan la nota, él la lee y la tira al piso…",...

"Yo sé que ha habido personas que andan de mentirosillas que dicen, 'Es que yo sí supe' o 'A mí me entregó la nota'. En el video se ve, el video no está editado como para que no saliera", abundó. "No se lo entrega a ni un músico ni nadie, lo agarra y lo tira al piso. Cualquier persona que les anden diciendo que ellos vieron el papel, les están echando mentiras, no les crean", remarcó la hija de Chalino Sánchez.

