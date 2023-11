Heridos y extranjeros abandonan Gaza a 26 días de la guerra

y poco a poco se sumaron más unidades para trasladar a quienes se encuentran en condición crítica, especialmente ante los bombardeos recientes contra el, pues miles más buscan refugio al ver que no desisten los ataques aéreos y terrestres en su territorio.

