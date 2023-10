Hello Kitty llega a Sears y enternece a clientes

Hello Kitty cuenta con una base de seguidores apasionados y coleccionistas dedicados, es por ello que Sears decidió formar parte de esto.

Se estima que existen más de 50 mil productos diferentes con la imagen de Hello Kitty, que van desde juguetes y ropa hasta artículos para el hogar y productos de belleza.

Sanrio es la empresa fabricante y distribuidora detrás de productos con personajes famosos como Hello Kitty, My Melody y Gudetama. La compañía también se involucra en la industria editorial y cinematográfica, e incluso tiene su propio canal de YouTube donde se muestran las aventuras de sus personajes. Todo comenzó con Shintaro Tsuji, el fundador de la empresa “Yamanashi Silk Center”, que cambió el nombre a “Sanrio” en 1973, nombre que conserva hasta hoy. headtopics.com

Yuko Shimizu, diseñadora que trabajaba para la marca en esa época, fue la responsable de crear el personaje que apareció por primera vez en los catálogos de Sanrio en 1974. Posteriormente, la diseñadora japonesa Yuko Yamaguchi se convirtió en la diseñadora oficial de Hello Kitty.

Cabe destacar que no es la primera vez que Sears tiene algo así, pues cada año prepara algo navideño del peculiar personaje, del mismo modo, tiendas departamentales como Liverpool tienen esta estrategia.Sin duda, este personaje es un gran atractivo para atraer clientes, pues recientemente de igual manera, la usuaria llamada @hellokitty. headtopics.com

TV Azteca regresa a sus canales uno de los programas más históricos de debate deportivo en donde grandes estrellas tendrán participación.

Leer más:

Merca20 »

¿Cuánto cuesta disfrutar del megapuente en el Airbnb de Hello Kitty en la CDMX?La terraza del loft no solo tiene una vista increíble a la ciudad, específico a la zona de Paseo de la Reforma, lo que es un plus, pues la temática la hace más llamativa. Leer más ⮕

Cómo Hello Kitty se volvió una de las marcas más valiosasNo, no fue magia, la popularidad mundial de Hello Kitty se logró gracias a una máquina de marketing cuya clave fueron un par de estrategias. Leer más ⮕

Hello Kitty: la CDMX tiene el Airbnb ideal para las amantes de la famosa felinaSi eres fan de este personaje, no puedes perderte la oportunidad de conocer este loft Leer más ⮕

Sindicato automotriz de EU llega a acuerdo con Ford para acabar huelgaEl presidente de UAW, Shawn Fain, confirmó un “histórico” acuerdo provisional para acabar con la huelga que afecta en EU a General Motors y Stellantis Leer más ⮕

Llega cuarto encuentro estatal 'Entre Vivos y Muertos 2023' en PueblaEntre las actividades a destacar se encuentra el desfile 'Entre Muertos y Vivos ', programado para el 31 de octubre y que partirá de la Avenida Juárez. Leer más ⮕

AMLO llega a Acapulco para evaluar daños por huracán 'Otis'Este miércoles, AMLO viajó a Guerrero para conocer y evaluar los daños ocasionados por el huracán Otis. Estos son los detalles. Leer más ⮕