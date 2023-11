Hell and Heaven: todo lo que tienes qué saber para poder asistir al festival de metal más grande de México

En eventos de este tipo y magnitud es muy común que se tomen precauciones para evitar cualquier tipo de accidente y garantizar la seguridad de los asistentes y los artistas, es por ello que existe una lista de objetos que sí se pueden ingresar y de aquellos que están prohibidos.

El público tendrá permitido accesar al evento con mochilas de tamaño mediano, cangureras, bolsas de mano, celulares, paquetes de cigarros cerrados, cigarros electrónicos, encendedores, lentes de Sol, máscaras, tapones para los oídos, carteles y pancartas, maquillaje en polvo, productos de higiene femenina, medicamentos con receta, chamarras y binoculares

No se podrá ingresar con armas, sustancias ilegales, artículo o líquidos inflamables, rotuladores, lapiceros o pintura; animales de peluche, alimentos o bebidas, medicamentos de venta libre, cobijas, carriolas, paquetes de cigarros abiertos, globos, pelotas, frisbees, dones o vehículos aéreos no tripulados, bicicletas, patinetas, cámaras Go Pro, botellas de vidrio o plástico, selfie sticks, pistolas de agua, animales, mochilas de acampar, hieleras.

Además de ello, existen otras normativas del evento, por ejemplo, no se puede reingresar una vez que se sale del recinto, los asistentes que sean sorprendidos consumiendo algún tipo de droga serán retirados del evento, así como a quien sea sorprendido violentando o agrediendo a otros asistentes.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Seguridad del Hell and Heaven 2023 incluirá a Guardia Nacional, dice alcalde de TolucaLa edición 2023 del Hell and Heaven contaría con la presencia de hasta 300 mil personas.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Por Hell and Heaven hoteleros de Toluca estiman derrama económica de 12 mdpEl sector reporta una ocupación del 70% y esperan llenar todos sus espacios

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

ARISTEGUIONLINE: La deuda pública de México ascendió al 45.7% del PIB entre enero y septiembre de 2023La Secretaría de Hacienda defendió que la deuda pública continuará con una trayectoria estable hasta el cierre del año, como 'resultado de una política fiscal responsable'.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

ARISTEGUIONLINE: Santiago 2023: México se acerca a las 90 medallas, así va el medalleroLa delegación mexicana cuenta con 89 preseas (35 oros); Estados Unidos es líder con 171 (72) oros.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Black Friday 2023: ¿Cuáles son las tiendas que participan en México?Este año, el Black Friday dará inicio el 20 de noviembre, para que vayas dejando un poquito de dinero de lo que piensas gastar en el Buen Fin

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: Deuda pública de México aumentó al 45.7% del PIB en lo que va de 2023El sector público registró una deuda neta total de casi 14.61 billones de pesos en el periodo enero-septiembre. Esto es un incremento del 8 % frente a lo que Hacienda reportó en 2022

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕