“Hay sangre por todo el suelo”: las frases más impactantes de la llamada al 911 de adolescente acusado de matar a su madre en Florida

, con la voz entrecortada y asustado por lo que hizo. La parte de la grabación, en que confiesa a la operadora lo que hizo, no fue publicada., mientras le hace preguntas como la dirección de su casa, que Rosa dice no saber y tiene que buscar en un sobre de correo, y si tiene algún arma dentro de la casa, además del cuchillo que dijo que utilizó para matar a su madre.El joven responde, pero la policía no reveló esa parte de la llamada.

El teléfono de ayuda esLas autoridades todavía no han revelado el motivo del asesinato, tampoco quién era ese amigo al que envió las fotos y que al parecer conoció en línea por sus videojuegos. Tampoco si tuvo algún grado de influencia en el menor.

