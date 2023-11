Hay 670 mil hidalguenses sin estudios de educación básica

Dicho acuerdo de colaboración contribuirá al desarrollo social de la entidad e implementará acciones que beneficien al Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación, expresaron durante la firma. Se reconoció la importancia institucional de combatir la analfabetización y señalaron que este convenio crea elementos que permiten impulsar el desarrollo educativo de la población hidalguense.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LASILLAROTA: Colegio de abogados condena homicidio de Jaime Reyes en San Andrés; piden esclarecer crimenEl Colegio de abogados de los Tuxtlas, A. C. se pronunció por el homicidio de Jaime Fernández ocurrido el pasado sábado 28 de octubre del 2023 a plena luz del día

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

ARISTEGUIONLINE: Asesinan a una mujer con un martillo en colegio privadoEl suceso ocurrió en Australia, cuando un hombre, presenta pareja de la joven decidió acabar con su vida a martillazos dentro de un baño de la institución donde trabajaban.

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

ARISTEGUIONLINE: Plan de estímulos fiscales en Guerrero está enfocado en la reconstrucción: Colegio de ContadoresEl contador Rolando Silva Briceño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó en entrevista con ‘Aristegui en Vivo’ que el plan de estímulos fiscales presentado por Hacienda a beneficio de los afectados por el Huracán Otis en Guerrero, tiene la intención de 'capitalizar' y que haya...

Fuente: AristeguiOnline | Leer más ⮕

TUDNMEX: Faitelson adelanta que en diciembre hay noticias sobre ascenso y descensoAdemás, señaló que la asamblea de propietarios tiene una determinación sobre la multipropiedad en la Liga MX.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: ¿Quién pueden "heredar" la pensión IMSS por fallecimiento y cuántos tipos hay?Se trata de un beneficio económico que se otorga a los familiares de un trabajador en caso de fallecimiento

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

PERIODICOCORREO: Celaya busca basificar a ‘Fedepales’ en la ciudad; hay al menos 200 elementos sin plazaFuncionarios analizan la manera cómo se les puede dar su plaza o base, a estos elementos conocidos como ‘Fedepales’ en Celaya

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más ⮕