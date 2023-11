Harry Potter: David Yates dice que no tiene interés en trabajar en la serie de HBO

No te lo pierdas: Museo elimina a J.K. Rowling de exhibición de Harry Potter por sus opiniones transfóbicas David Yates, un nombre destacado en el universo de Harry Potter y que estuvo al mando de la dirección de cuatro películas de la saga, así como de las tres películas de Animales fantásticos, también ha declarado que no está interesado en dirigir el reinicio.

El destino de la serie de televisión de Harry Potter sigue siendo incierto, y aunque originalmente se esperaba que el Mundo Mágico continuara expandiéndose con al menos dos películas más de Animales Fantásticos, la recepción crítica y financiera menos que estelar de la trilogía hasta ahora ha llevado a que esos aviones queden en pausa.

Por otro lado, el trabajo actual de Yates, El Negocio del Dolor, ha sido descrito como una intensa mirada a la vida de Liza Drake, interpretada por Emily Blunt. Liza es una madre soltera que enfrenta desafíos económicos y éticos, atrapada en un peligroso plan de extorsión mientras navega por su relación con un representante de ventas farmacéuticas, Pete Brenner, interpretado por Chris Evans, y lidiando con su jefe inestable, interpretado por Andy García.

Para aquellos interesados en ver esta emocionante narrativa, El Negocio del Dolor ya ha comenzado su recorrido por cines selectos y hará su debut en Netflix el 27 de octubre. Sin duda, es una oportunidad para ver cómo el talento y la dirección de Yates han evolucionado a lo largo de los años y cómo sigue dejando su huella en la industria cinematográfica.

