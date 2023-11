Harfuch destaca comercio popular en economía de CdMx: 'debemos buscarles espacios dignos'

“Es necesario robustecer el marco jurídico para dar certidumbre y garantías para la seguridad de comerciantes y compradores, y dotar de protección a las madres de familia que desarrollan su actividad en el espacio público”, añadió.Agregó que se requiere de la fuerza de comerciantes y tianguistas para dar continuidad a la transformación en la ciudad.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MILENIO: Harfuch pide unidad en Morena de CdMx previo a elección de candidato para JefaturaEl aspirante a la Jefatura de Gobierno, Omar García Harfuch, señaló que el movimiento requiere unidad.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: Omar García Harfuch recibe respaldo de consejeros estatales de MorenaDurante su encuentro en la alcaldía Cuauhtémoc, destacó que el proceso de la 4T requiere mantener las puertas abiertas a personas de todos los sectores

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Consejeros de Morena en CDMX respaldan a Harfuch en evento privadoEn la reunión realizada en Cuauhtémoc, Omar García Harfuch destacó que “este proceso requiere unidad'

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Martí Batres vs Omar García Harfuch: batalla de ¿inteligencia artificial?El escándalo de este martes sobre el presunto audio del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

EL_UNIVERSAL_MX: Vocero de Brugada reprueba dichos del Verde-CDMX sobre si Harfuch no es el abanderadoCésar Cravioto advierte que los comentarios de Jesús Sesma, quien dijo valorar la alianza si el candidato no es Omar García, no abonan a la democracia interna en el movimiento

Fuente: El_Universal_Mx | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Martí Batres afirma que audio contra Harfuch difundido en redes fue hecho con IAMartí Batres, Jefe de Gobierno de la CDMX, aseguró que el audio que circula en redes sociales en contra de Omar García Harfuch es falso

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕