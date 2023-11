Hanal Pixan en Puerto Juárez, una tradición que llegó para quedarse: Mara Lezama

Se montaron pabellones de exhibición de altares, gastronómicos, artesanales y la panadería y teatro guiñol del DIF. Hubo también pasarela de catrinas y catrines, arte en calaveras, escenarios artísticos y área artística para niños y niñas, las que fueron recorridas por quienes estuvieron en esta celebración.

La gobernadora Mara Lezama encabezó la Tercera Edición de Hanal Pixan en Puerto Juárez, misma que comenzó con la llegada de las “catrinas” por mar. Foto: Especial “Y no podemos más que celebrar el origen de lo que hoy somos y darle y dignificar esta zona extraordinaria. Por fin puedo ver el mercado como lo soñamos tantas veces, es una idea de Miguel Ángel Centeno de hace muchos años, hoy, es realidad, gracias a uno del equipo. Felicidades, muchas felicidades” puntualizó Mara Lezama.

Y recuerdo, y no me dejarán mentir las y los pescadores, cuando teníamos alguna tormenta tropical y que llegamos corriendo con Protección Civil y salieron las y los pescadores, y entre unos y otros se ayudaban para resguardar las embarcaciones. “Ese es el pueblo de México, ese es el pueblo de Puerto Juárez” añadió la titular del Ejecutivo.

