Hacer la primera o la última comida tarde aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular

Un estudio realizado por un equipo del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) sugiere que hacer la primera o la última comida tarde se asocia a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Desayunar tarde aumenta un seis por ciento el riesgo cardiovascular y cenar tarde un 28 por ciento. También muestra que un ayuno nocturno de mayor duración se asocia a un menor riesgo de enfermedades cerebrovasculares como el ictus.

Los resultados sugieren la importancia del horario y el ritmo de las comidas diarias para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares





