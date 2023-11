Habitantes de Pie de la Cuesta, en Acapulco, se Mantienen Comiendo Cocos

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FORO_TV: Pie de la Cuesta, Una de las Zonas Más Dañadas por Otis en AcapulcoPie de la Cuesta es una de las zonas más dañadas en Acapulco, ya que decenas de casas y negocios fueron arrasados por Otis; sus habitantes dicen que la ayuda ha llegado a cuentagotas

Fuente: Foro_TV | Leer más ⮕

HERALDODEMEXICO: huracan Otis destrozó historia en Pie de la Cuesta restaurante AcapulcoEl sitio era visitado por presidentes, celebridades e incluso actores nacionales e internacionales, declaró una pariente de la familia fundadora

Fuente: heraldodemexico | Leer más ⮕

MILENIO: Poner de pie a AcapulcoHoy lo único que importa es la gente; auxiliarla para que pueda encontrar a sus seres queridos que aún no han sido localizados

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

VANGUARDIAMX: Reitera AMLO que pondrán de pie a Acapulco: no habrá una ‘amarga Navidad’A casi una semana de la catástrofe el presidente insiste en que pronto se podrá dar solución al problema

Fuente: vanguardiamx | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Fotos: Habitantes de Acapulco blindan sus colonias con fogatas y barricadas ante saqueosVecinos denuncian que en la zona costera sí hay militares pero en la zona alta tienen que recurrir a barricadas para evitar robos

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Recuperación de Acapulco, cuesta arriba y a alto costoEstiman costo histórico para aseguradoras; superará los 2,700 mdd de Wilma; prevén se afecten finanzas estatales: el municipio aporta 30%; en ese destino de playa, 80% de la población vive del turismo, que quedó colapsado; 52% de los 780 mil habitantes que reporta Inegi vive en pobreza; en cuarto día, pobladores acusan venta de productos...

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕