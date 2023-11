Gustavo Alfaro, a un paso de ser nuevo seleccionador de Costa Rica

,Así lo anunció este miércoles a los periodistas el presidente de la FCRF, Osael Maroto, quien aclaró que hasta no estar firmado el contrato respectivo no se anunciará oficialmente a Alfaro como el nuevo seleccionador.

,'Él tiene muchas ganas de venir. Si aceptó las condiciones es porque quiere venir', declaró Maroto después de la reunión de este miércoles del Comité Ejecutivo de la FCRF, en la que se discutió el asunto del nuevo seleccionador y su contrato.

,Maroto dijo que la FCRF ha trabajado 'muy fuerte en los últimos días' para alcanzar el acuerdo con A lfaro, quien dirigió a Ecuador en el pasado Mundial de Qatar 2022, y que espera que en cuestión de 'horas o unos días' se concrete el contrato.

,El presidente de la FCRF comentó que Alfaro 'se ajustó a lo que teníamos asignado en el presupuesto', subrayó 'sus calidades, su experiencia, su currículum que no es discutible' y agregó que 'es un gran entrenador y lo ha demostrado con resultados'.

,'Prometimos nuestro mejor esfuerzo para traer un entrenador de altura y estamos cerca de poder cerrarlo', manifestó Maroto, quien reconoció que se siente 'ilusionado' de que Alfaro pueda llegar al banquillo de la selección de Costa Rica.

,Costa Rica no tiene seleccionador desde el pasado 21 de julio cuando destituyó al técnico colombiano Luis Fernando Suárez debido a los malos resultados de los últimos meses.

