Guerra entre Israel y Hamás lleva más de 10 mil muertos

La cifra total de muertos y heridos reportados ronda en:Fallecidos en Israel - mil 400Palestinos muertos en Gaza - 8 mil 525Palestinos muertos en Cisjordania - 125Heridos en Israel - 5 mil 431Palestinos heridos en Gaza - 21 mil 543Palestinos heridos en Cisjordania - 2 mil 50Además de muertos y heridos, tanto autoridades palestinas como israelíes y observadores internacionales han situado el número de desplazados, rehenes y viviendas destruidas en medio de la guerra...

Ascienden a 31 los periodistas asesinados en la guerra entre Israel y Hamas: CPJ. El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) explicó que todavía se están realizando averiguaciones y verificaciones para confirmar la desaparición o muerte de otros periodistas

Frontera entre Gaza y Egipto Se Abre Desde el Ataque de Hamás a Israel. La frontera entre Gaza y Egipto se abrió hoy para el cruce de personas por primera vez desde el ataque terrorista de Hamás a Israel el 7 de octubre. Las primeras personas en cruzar hacia territorio egipcio fueron 7 heridos en ambulancias

Guerra Israel-Gaza: Hamás liberará a rehenes "en los próximos días". El grupo palestino ya ha liberado a 4 de los más de 200 rehenes que tomó el pasado 7 de octubre, al iniciar la ofensiva contra Israel, misma que recibió respuesta inmediata y que se ha intensificado a 24 días de que estalló el conflicto

Daños económicos que trae la guerra de Israel y Hamás. La forma como se desarrolle el conflicto impactará en un mundo golpeado por covid, inflación y la invasión a Ucrania

Guerra Israel-Hamas: Primer grupo de extranjeros sale de la Franja de Gaza hacia Egipto. En la Franja hay actualmente extranjeros de 44 países diferentes y de 28 agencias, organizaciones y ONG extranjeras, según fuentes diplomáticas

Guerra Israel-Hamás: son niños 4 de cada 10 muertos en Gaza. El Ejército israelí atacó este miércoles más de 11 mil objetivos del grupo terrorista Hamás desde que empezó la guerra el pasado 7 de octubre

