Guardia Nacional ya instaló un retén para evitar más saqueos en Acapulco

, debido a la emergencia; sin embargo, ya se establecieron retenes por parte de la Guardia Nacional para evitar que continúen los“Y sí la gente estaba llevando a cabo en algunos lugares actos de saqueo porque era la emergencia, estaba llegando la Guardia Nacional (…) Ahora ya hayen los próximos días o de qué dependerá su presencia allá, AMLO sostuvo que “si nos estamos rezagando en el apoyo, voy a Acapulco”.

, sin embargo, declaró que se trabajará sin parar para la rehabilitación de la zona devastada por el huracán Otis, por lo cual los servidores públicos que se encuentran allá no se saldrán hasta regresar a la normalidad el puerto.y que no vamos a parar, no nos vamos a detener, esto es, vamos a trabajar todos para la rehabilitación, la reconstrucción de Acapulco, apoyo al pueblo.

