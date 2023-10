Gratis: están regalando un juego de aventuras basado en un popular cómic

¿Eres fan de los cómics y no sabes qué jugar esta semana? Si es así, tenemos una sugerencia que muy probablemente llamará tu atención. Por tiempo limitado, puedes conseguir gratis un juego de aventuras basado en una popular historieta española.

Nos referimos a Blacksad: Under the Skin, inspirado en la obra del guionista Juan Díaz Canales y el dibujante Juanjo Guarnido. El título te pone en los zapatos de John Blacksad, un detective felino que tendrá que resolver un misterio en Nueva York.

Para conseguir este atractivo juego, únicamente debes visitar GOG y encontrar el banner de la promoción. También puedes ir directo a la página del título para añadirlo a tu colección y disfrutarlo cuando quieras. Al momento de escribir esto, te quedan 68 horas para obtenerlo.Video relacionado: Los peores ports de PC en la historia headtopics.com

¿Qué es Blacksad: Under the Skin? Los cómics de Blacksad se ambientan en la década de los 50 en Estados Unidos, y siguen las investigaciones de Blacksad en un mundo lleno de corrupción, crimen y personajes moralmente ambiguos. Blacksad: Under the Skin retoma esta premisa para presentarnos el caso de Joe Dunn, dueño de un club de boxeo que es encontrado muerto.

Es entonces que John Blacksad entra en acción para resolver el misterio y encontrar al culpable. El título recibió buenas críticas en su debut y fue premiado como el título de acción y aventura más destacado de 2019 en gamescom. Abajo puedes ver un trailer: headtopics.com

Por si te lo perdiste: Ya están disponibles los 7 juegos gratis para Switch, así los puedes conseguir En este enlace hay más noticias relacionadas con GOG. Por otro lado, aquí encontrarás todo sobre el PC gaming.

