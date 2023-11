Gran Turismo 7: vehículos, circuitos, retos y más en su nueva actualización

Get ready for Spec II. The 1.40 update is largest since the release of Gran Turismo 7, adding a 4-player split-screen Couch Mode, Lake Louise Snow Circuit, 7 cars, Quick Race with SOPHY AI integration, 50 new challenges and more. Best of all, it's completely free. pic.twitter.com/pOxQ5rfXvh

— Gran Turismo (@thegranturismo) November 1, 2023 Una actualización de este tipo no sería importante si no tuviera impacto en la experiencia de juego y Polyphony tiene todo listo para medir tu talento al volante con 50 nuevos retos en el apartado de licencias. Asimismo, es momento de ampliar el horizonte y hay una nueva pista, Lake Louise, de nieve y con 3 tipos de trazado que representan una oportunidad para conducir a la perfección en condiciones adversas.

