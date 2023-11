Gráfica del día: Los más populares en las compras de segunda mano en México

Sin lugar a dudas, la creciente conciencia ambiental está generando un cambio en la mentalidad de un número creciente de individuos, quienes se sienten cada vez más cómodos comprando artículos de segunda mano. Esto se refleja en el aumento constante de esta tendencia.

De acuerdo con los datos de la macroencuesta Statista Consumer Insights, se confirma que este mercado está ganando cada vez más adeptos en varios países. Por ejemplo, en la India, la proporción de encuestados que compraron algún producto de segunda mano en el último año ha aumentado del 36 por ciento en 2019 al 60 por ciento en 2023. Mientras tanto, en México ha experimentado un crecimiento del 48 al 54 por ciento.

