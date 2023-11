Google Maps lanza funciones para orientarse en tiempo real con Lens; así funciona

'Puedes prepararte para cada vuelta como si estuvieras allí con indicaciones vuelta por vuelta detalladas y visuales, y usar el control deslizante de tiempo para planificar cuándo salir en función de información útil, como el tráfico y las condiciones climáticas simuladas', detallan.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LASILLAROTA: ¿Antojo de las mejores crepas de Pachuca? Checa el top 5 de Google MapsEse platillo es perfecto para cuando hay antojos de dulce y salado, o ambos al mismo tiempo y en Pachuca hay muy buenos establecimientos

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

MILENIO: Alphabet y Match logran acuerdo sobre Google Play previo a juicio en EUMatch Group se retira de la demanda puesta en conjunto con Epic Games contra Google por monopolio de distribución ilegal de aplicaciones.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MERCA20: El simpático gato del altar de Día de Muertos de GoogleUna de las imágenes que Google compartió durante el proceso de creación muestra a un simpático gato amarillo junto al mini altar de muertos

Fuente: Merca20 | Leer más ⮕

MERCA20: Google habilita buscador de Centros de Acopio para AcapulcoGoogle se sumó a los esfuerzos para ayudar a las víctimas del huracán Otis, habilitó un mapa con los centros de acopio para Acapulco.

Fuente: Merca20 | Leer más ⮕

MERCA20: Happy Day of the Dead 2023: Google celebrates with beautiful doodleDay of the dead is a rich tradition that blends indigenous customs with Catholicism to create a unique celebration of life and death

Fuente: Merca20 | Leer más ⮕

LASILLAROTA: ¿Qué pasa cuándo escribes la palabra Halloween en Google?Y es que esta funcionalidad está sorprendiendo a más de un usuario, pues al hacer la búsqueda de esta festividad se sorprende con lo que aparece en su pantalla...

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕