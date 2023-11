¡Golazo! Antuna convierte el 2-0 por una rendija en el arco

¡No se hablaron! Entre García y Talavera casi hacen el autogol¡TIRO ATAJADO! disparo por David Terans.¡Serie de rebotes y Camilo evita el gol de Pachuca!

MILENIO: Uriel Antuna y Cruz Azul entregan donativos para los damnificados de AcapulcoEl futbolista Uriel Antuna, aciudió como representante de Cruz Azul a la entrega de donativos para los damnificados de Acapulco por Huracán Otis.

LASILLAROTA: Las duras palabras de Billy Álvarez que hizo enojar a Antuna, Joaquín, Jurado...Billy Álvarez criticó la crisis por la que atraviesa Cruz Azul y los calificó como "mediocres"

EL_UNIVERSAL_MX: VIDEO: Julián Araujo hace su primer golazo en Europa con Las PalmasEl mexicano intentó meter un centro, pero concretó una anotación

HOLAMEXICO: El cariñoso gesto de Larisa Mendizabal a su ex Rodrigo CacheroCon motivo del cumpleaños de Rodrigo Cachero, la actriz Larisa Mendizabal le dedicó una felicitación al papá de su primogénito

TUDNMEX: ¡Bien Talavera! El portero de Bravos le roba el gol a MoisésRodrigo Huescas le tiró el balón entre líneas al brasileño que intentó cruzar, pero Alfredo reaccionó.

MEDIOTIEMPO: Ángel Di María salió en defensa de Lionel Messi: ‘A llorar a otro lado’El Fideo se fue con todo en contra de Lothar Matthäus, quien aseguró que la elección de Messi fue una farsa.

