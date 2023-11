¡Gol que mata! Erick Sánchez pone el 2-0 para Pachuca

Liga MX¿Qué hizo Campillo? Diego despeja en lugar de tirar a puerta¡TIRO ATAJADO! disparo por David Terans.¡Bien Talavera! El portero de Bravos le roba el gol a Moisés

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TUDNMEX: ¡Serie de rebotes y Camilo evita el gol de Pachuca!Los Tuzos estuvieron cerca del segundo, Di Yorio estuvo a punto de conectar un balón en el área chica, pero Camilo le robó la ocasión.

Fuente: TUDNMEX | Leer más ⮕

MEDIOTIEMPO: Erick Gutiérrez anotó su primer gol con Chivas ante QuerétaroAl irse en el 2018 a Europa, no anotaba desde agosto de ese año en Liga MX, cuando era todavía elemento del Pachuca.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Embargan casa del Club de Golf de Pachuca a exfuncionario de la SEPHEl inmueble ubicado en la exclusiva zona de Pachuca fue embargado por la cantidad de 18 millones 136 mil 135 pesos

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

LASILLAROTA: Pemex apoya en rehabilitación de vialidades en Pachuca y una unidad médica móvil: MenchacaEs un trabajo coordinado con el municipio y con la Secretaría de Infraestructura, para elevar el nivel de bienestar de la ciudad capital y de otros lugares del estado, dijo el gobernador Julio Menchaca

Fuente: lasillarota | Leer más ⮕

MILENIO: Suministro de agua se reestablece en Pachuca tras obras hídricasLlegó de obras en infraestructura Caasim ya reestableció el servicio de agua potable

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

MILENIO: Panteón municipal de Pachuca, sin espacios para sepultar a más personasEl panteón municipal de Pachuca tiene una extensión de 340 mil metros cuadrados

Fuente: Milenio | Leer más ⮕