¡Gol del América! Henry marca el 0-1 a pesar del choque con Sánchez

¡Otra vez San Hugo! González es una muralla bajo los tres palos¡Gigantesco Hugo! González vuelve a salvar su arco una doble atajada¡Reflejos felinos! Rápida respuesta de Santos, pero Hugo evita el empate¡Con la mirada! Malagón vigila el disparo de Salles-lamonge¡Golazo! Antuna convierte el 2-0 por una rendija en el arco

RECORD_MEXICO: Richard Sánchez llega a un acuerdo con América y renovará por dos años másAsimismo, el contrato puede extenderse hasta un año más, dependiendo del desempeño del jugador

MILENIO: Candidaturas se deben repartir según espacios ganados: Lizeth SánchezConsideró importante que se respeten los cargos que fueron ganados por cada una de las fuerzas políticas

RECORD_MEXICO: Jesús Godínez, goleador en Costa Rica, dice que el mexicano brilla cuando confían en élEl jugador del Herediano puso de ejemplo a Henry Martín en América y Sepúlveda en Cruz Azul

MEDIOTIEMPO: tamaulipas- jugadoras se- comprometieron en pleno- partido de-futbolMiroslava Sánchez y Julissa Rodríguez protagonizaron un momento único en la Champions Femenil de Ciudad Victoria.

TUDNMEX: ¡Salvio tuvo el gol en dos ocasiones, pero León fue una muralla!El argentino de Pumas entró solo y remató dos veces a portería, pero Tesillo primero y Cota despues le negaron la anotación.

MEDIOTIEMPO: Julián Araujo marcó su primer gol en el futbol de EuropaEl zaguero mexicano marcó con Las Palmas en el partido de la Copa del Rey contra CD Manacor.

