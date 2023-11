Gobiernos de Latinoamérica se lanza contra Israel por ataques a Franja de Gaza

Tras el bombardeo del martes en el norte de la Franja de Gaza, que mató al menos a 145 personas, el presidente chileno, Gabriel Boric, reconocido defensor de la causa palestina, condenó los ataques perpetrados por Israel y llamó a consultas al embajador chileno en Tel Aviv, José Carvajal.

realizados por las Fuerzas de Defensa de Israel contra el campo de refugiados de Jabalia, al norte de Gaza.“condena y condenará la violencia venga de donde venga”. (

