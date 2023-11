Gobierno municipal de Celaya deberá disculparse por acoso sexual

El gobierno municipal tendrá que emitir una disculpa pública a una ex funcionaria que denunció al ex director del Instituto de Arte y Cultura de Celaya, Dagoberto Serrano Sánchez, por acoso sexual. Aunque la víctima también denunció al ex funcionario por acoso laboral, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), sólo emitió recomendaciones por acoso sexual.

El acoso laboral no procedió de acuerdo a la investigación que realizó la PRODHEG y los testimonios recabados, pero las denuncias de carácter sexual sí y el municipio deberá emitir una disculpa pública por escrito

:

PERİODİCOCORREO: Espectaculares y mupis de publicidad con la imagen del alcalde de Celaya aparecen en la ciudadEspectaculares y mupis de publicidad con la imagen del alcalde de Celaya , Javier Mendoza, y su esposa, Rosa María Suárez, aparecen en la ciudad. El alcalde explica que una revista local les pidió una entrevista y decidió incluir publicidad en los anuncios.

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más »

EL ECONOMİSTA: Exposición de Carlos Pellicer López en el Seminario de Cultura MexicanaEl artista Carlos Pellicer López presenta su muestra 'Desde la ventana' en el Seminario de Cultura Mexicana, donde explora el paisaje a través de pinturas realizadas con encáustica.

Fuente: El Economista | Leer más »

PERİODİCOCORREO: En memoria de Gabriel Luna y Francisca Aguirre, alumnos del Tec de Celaya presentan manual para atender la inseguridadEn memoria de Gabriel Luna y Francisca Aguirre, alumnos del Tec de Celaya presentan manual para atender la inseguridad La muerte de los dos estudiantes fue lo que generó las acciones que hoy se realizan para mejorar en materia de seguridad 🙏

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más »

PERİODİCOCORREO: Reinauguración del Lago del Parque Xochipilli con video mapping 'Al Agua Patos'El Lago del Parque Xochipilli en Celaya , Guanajuato, se reinaugurará con la proyección del video mapping 'Al Agua Patos' después de casi tres años de estar seco y sin uso. El evento contará con una proyección sobre una cortina de agua y durará alrededor de 15 minutos, mostrando la historia del parque como uno de los centros de esparcimiento preferidos por las familias de la región.

Fuente: PeriodicoCorreo | Leer más »

PROCESO: Rescatan a 246 migrantes en la Ciudad de MéxicoEn “acciones de verificación migratoria” rescatan a 246 personas en Gustavo A. Madero Dichas acciones fueron ejecutadas entre el pasado viernes 10 y domingo 12 de noviembre, en apego a las disposiciones de la Ley de Migración.

Fuente: proceso | Leer más »

MİLENİO: Migrantes acusan que INM abusó en operativo en Central de Autobuses del NorteMigrantes agredidos acusan al Instituto Nacional de Migración de abuso de fuerza en operativo “El fin de semana pasado nos atacaron, nos rompieron las carpas, nuestras pertenencias, las perdimos, el dinero que teníamos'

Fuente: Milenio | Leer más »