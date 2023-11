Gobierno destinará 61 mil 313 mdp para damnificados por ‘Otis’

Este 1 de noviembre, a una semana del impacto de ‘Otis’ en la costa de Guerrero, Ramírez de la O presentó los apoyos financieros para Acapulco y Coyuca de Benítez. TE PUEDE INTERESAR: Carlos Slim y otros empresarios calculan que reconstrucción en Acapulco tardará 2 años

Estos apoyos son adicionales a las facilidades regulatorias otorgadas a los sectores bancario y asegurador para suspender pagos de créditos y pólizas de seguros durante seis meses a las personas y empresas que cuentan con créditos vigentes en la zona afectada.

Al presentar, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el programa a detalle de los apoyos financieros para Acapulco y Coyuca de Benítez, indicó que serán distribuidos de la siguiente manera:-Adelanto del pago de pensiones y programas para el Bienestar: 508 millones de pesos.-Aumento al doble del número de becas del nivel básico, el cual se amplía a 45 mil beneficiarios: 796.4 mdp.

-Apoyo para viviendas (8 mil pesos a todas y de 35 mil a 60 mil pesos según las afectaciones): 10,471 mdp.-Créditos a la palabra de Financiera para el Bienestar: 500 mdp.-Exención de impuestos (IVA e ISR) al SAT, de octubre 2023 a febrero 2024: 9,109 mdp.-Otorgamiento de créditos sin intereses de Nacional Financiera para pequeñas empresas: 1,747 mdp.

