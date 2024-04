Gobierno de Veracruz y crimen organizado acechan a Angélica Sánchez: Movimiento Ciudadano

El Gobierno de Veracruz y el crimen organizado están acechando a Angélica Sánchez, candidata del Movimiento Ciudadano. Según un informe estadístico, Veracruz ocupa el segundo lugar en agresiones, asesinatos y amenazas contra candidatos en las elecciones federales y locales.

Hasta marzo, se registraron 26 asesinatos de candidatos, 9 secuestros, 22 atentados y 75 amenazas, lo que representa un aumento del 200% en comparación con el informe anterior presentado en febrero de 2024.

